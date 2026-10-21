Врач Шарова заявила, что уколы для похудения могут вызвать проблемы с костями

Уколы для похудения на основе агонистов инсулинового рецептора могут приводить к проблемам с костями. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач Алиса Шарова.

Проблема заключается не в самих препаратах для похудения, а в рисках для костной ткани, которые возникают при значительной потере веса на фоне лечения агонистами инсулинового рецептора, пишет KP.RU.

По ее словам, при снижении массы тела уменьшается механическая нагрузка на скелет и меняется гормональная регуляция обмена веществ. Если человек мало двигается, организм теряет не только жир, но и мышцы. Еще одним провоцирующим фактором становится сокращение потребления пищи и питательных веществ.