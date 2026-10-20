AJP: исследователи связали улучшение при депрессии с тремя путями мозга

Ученые выявили три проводящих пути в мозге, стимуляция которых связана с длительным улучшением состояния пациентов с тяжелой депрессией. Результаты работы опубликованы в журнале The American Journal of Psychiatry (AJP).

Исследователи Медицинской школы Икана при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке изучили данные пациентов, которым проводили глубокую стимуляцию мозга. Они искали связи белого вещества, стимуляция которых коррелировала с устойчивым улучшением, пишут «Известия».

Были выделены три пути: поясной пучок, малые щипцы и медиальный крючковидный пучок вместе с вентральным амигдалофугальным путем. Эти структуры соединяют разные участки мозга и помогают передавать между ними сигналы.

Особенно заметное различие обнаружили у пациентов, чье состояние не улучшилось даже спустя два года лечения: у них наблюдалась недостаточная стимуляция левого поясного пучка. Профессор нейротерапии Хелен Мейберг отметила: «Это исследование подчеркивает важность индивидуального выбора хирургической мишени для достижения оптимальных результатов глубокой стимуляции мозга при депрессии».