В Университете Аристотеля установили влияние ледников на форму Земли

Ученые обнаружили изменения в форме Земли из-за перераспределения массы на планете. Исследователи из Университета Аристотеля в Салониках пришли к выводу, что твердая оболочка Земли становится менее сплюснутой у полюсов, в то время как гравитационная форма планеты приобретает большую сплюснутость. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth .

С помощью данных глобальной спутниковой навигационной сети GNSS за период с 1997 по 2015 год ученые выяснили, что скорость подъема поверхности Земли в полярных регионах почти удвоилась. В конце 1990-х годов она составляла около 0,5 мм в год, а к 2015 году увеличилась до 1 мм в год, добавил «Ридус».

Исследователи связывают эти изменения с таянием ледников в Гренландии и Антарктиде. Из-за исчезновения огромных масс льда земная кора поднимается, освобождаясь от нагрузки. Талая вода перетекает в океаны, увеличивая давление на поверхность в других районах, особенно ближе к экватору, что вызывает ее постепенное снижение.

Несмотря на значительные процессы, происходящие в природе, ученые отмечают, что эти изменения очень малы и не оказывают непосредственного влияния на повседневную жизнь людей.