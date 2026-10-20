Японские ученые выяснили, что зрачки реагируют на счет вслух и про себя

Японские исследователи из университета Цукубы изучили, как меняется диаметр зрачков при выполнении речевых задач. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал iScience.

В эксперименте добровольцы считали числа по порядку, сочетали числа с существительными («одна собака, две собаки») и вели счет через определенные интервалы, пропуская числа. Каждое задание участники выполняли вслух и мысленно, а ученые измеряли изменения диаметра зрачков.

При счете вслух зрачки расширялись во всех трех заданиях. При внутренней речи реакция оказалась неодинаковой: во время последовательного счета зрачки сужались, при счете через интервалы расширялись, а при сочетании чисел с существительными заметных изменений не происходило.

При этом изменения диаметра зрачков во время мысленного счета во всех случаях были менее выраженными, чем при произнесении слов вслух. Полученные результаты не подтверждают первоначальное предположение о том, что внутренняя и внешняя речь вызывают эквивалентные реакции зрачков.

Ученые отмечают, что измерение диаметра зрачков может стать дополнительным инструментом для изучения языкового развития у маленьких детей, которые еще не умеют подробно рассказывать о своих мыслях. Работа не доказывает, что по движениям зрачков можно надежно оценивать уровень речевого развития или диагностировать нарушения — для таких выводов нужны дополнительные исследования.