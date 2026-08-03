На Байкале перевернулась лодка, катавшая туристов на надувном «диване»
СК: на Байкале перевернулась лодка, катавшая туристов
Моторная лодка, катавшая туристов на популярном аттракционе «водном диване» по озеру Байкал перевернулась и частично затонула. Об этом сообщило Восточное межрегиональное СУТ СК России в телеграм-канале.
Происшествие случилось неподалеку от села Горячинск Прибайкальского района Бурятии, люди не пострадали. Восточно-Байкальский следственный отдел начал доследственную проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также проверит соблюдение законодательства.
Ранее на реке Амге в Якутии перевернулась моторная лодка. В ней находились три человека, одному мужчине удалось спастись, двое погибли.