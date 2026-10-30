360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ученые подтвердили снижение температуры воды на дне Балтийского моря

    Институт океанологии: на дне Балтийского моря стало холоднее почти на 20%

    Фото: РИА «Новости»

    Температура воды на дне Балтийского опустилась за последние годы на 6,5-7,2 градусов. Об этом со ссылкой на Институт океанологии РАН сообщило РИА «Новости».

    Российские специалисты совершили экспедицию в юго-восточную часть Балтийского моря и собрали новые данные о состоянии природных комплексов акватории.

    «В придонном слое зафиксировано понижение температуры воды до 5,0-5,8 градусов по цельсию по сравнению с 6,5-7,2 градусами, наблюдавшимися по всей акватории за последние несколько лет», — отметили в Институте океанологии РАН.

    Исследование провели до и после десятибалльного шторма, который прошел в море 9 октября. Специалисты выяснили, что произошли изменения стратификации температуры с глубиной. Также они спустили и подняли опытный образец донной установки в прибрежной зоне.

    Ранее китайские палеонтологи обнаружили останки птицы, жившей ориентировочно 150 миллионов лет назад. Ископаемое юрского периода нашли в провинции Фуцзянь.

    Читайте также

    В майнинге криптовалют решили задействовать океан

    Астрономы нашли первую планету с землеподобной погодой

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В России создали новый препарат от диабета и ожирения в капсулах

    В майнинге криптовалют решили задействовать океан

    Астрономы нашли первую планету с землеподобной погодой

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В России создали новый препарат от диабета и ожирения в капсулах