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    Ученые объяснили пользу оливкового масла для диабетиков

    Ученые Киотского университета: оливковое масло предотвращает скачки сахара

    Фото: РИА «Новости»

    Употребление оливкового масла за 15 минут до приема пищи может замедлять повышение уровня сахара в крови даже у диабетиков. Исследование провели ученые Киотского университета, результаты опубликовали на сайте вуза.

    Открытие поможет в разработке новых подходов к контролю уровня сахара у пациентов с диабетом. Поступление питательных веществ в пищеварительную систему влияет на гормональные и нервные реакции организма и скорость всасывания глюкозы в кишечнике.

    Ученые провели эксперимент на мышах и заметили эффект, когда давали грызунам оливковое масло до основного корма. Однако рассматривать оливковое масло как способ лечения диабета не следует.

    По словам диетолога Нурии Диановой, оливковое масло помогает бороться с воспалениями.

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