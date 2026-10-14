Ученые объяснили пользу оливкового масла для диабетиков

Употребление оливкового масла за 15 минут до приема пищи может замедлять повышение уровня сахара в крови даже у диабетиков. Исследование провели ученые Киотского университета, результаты опубликовали на сайте вуза.

Открытие поможет в разработке новых подходов к контролю уровня сахара у пациентов с диабетом. Поступление питательных веществ в пищеварительную систему влияет на гормональные и нервные реакции организма и скорость всасывания глюкозы в кишечнике.

Ученые провели эксперимент на мышах и заметили эффект, когда давали грызунам оливковое масло до основного корма. Однако рассматривать оливковое масло как способ лечения диабета не следует.

По словам диетолога Нурии Диановой, оливковое масло помогает бороться с воспалениями.