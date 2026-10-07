Диетолог Дианова перечислила продукты, которые гасят воспаления в организме

Воспалительные процессы в организме эффективнее всего снижает не отдельный продукт, а регулярный рацион из цельных и свежих продуктов. Об этом Общественной службе новостей сообщила диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Диетолог Дианова объяснила, что средиземноморская диета помогает бороться с воспалениями. Ее основа — овощи, фрукты, бобовые, жирная рыба и оливковое масло. В комплексе они поставляют организму антиоксиданты и полезные жиры. В отличие от них, избыток сладкого, жареного и красного мяса поддерживает хроническое воспаление.

В продуктовую корзину для борьбы с воспалениями эксперт включила овощи, фрукты, жирную рыбу (лосось, сардины), оливковое масло, орехи, имбирь и куркуму. Замороженные овощи не уступают свежим. Дополнить рацион можно амлой — порошком индийского крыжовника.