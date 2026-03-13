Российская экспедиция обнаружила военные артефакты на дне Ладожского озера

В ходе совместной экспедиции Фонда «Люди моря» и компании «Фертоинг» со дна Ладожского озера были подняты 10 артефактов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Об этом написал «Петроград» .

Целью экспедиции был экологический мониторинг и поиск военных реликвий. Теперь специалисты приступят к изучению происхождения и исторической ценности найденных предметов, сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что эти работы являются частью подготовки к проекту «Чистая Ладога». Этот проект направлен на комплексное изучение и охрану Ладожского озера. Полученные данные помогут оценить экологическое состояние озера и разработать меры по безопасному обращению с найденными объектами.