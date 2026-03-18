Водолазы обнаружили артефакты со времен блокады при обследовании Ладожского озера

Водолазы фонда «Люди Моря» начали обследование дна Ладожского озера, где обнаружены артефакты времен блокады Ленинграда. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

С помощью многолучевого эхолота были выявлены неизвестные объекты, которые оказались судами и машинами, работавшими в годы блокады Ленинграда. Обнаруженные артефакты будут отсняты и «оцифрованы» для ГИС-портала «Россия — от моря до моря».

В годы блокады по «Дороге жизни» в Ленинград привозили продукты и боеприпасы, эвакуировали женщин и детей. Сотни грузовиков ежедневно курсировали по ладожскому льду под обстрелами и бомбежками. Каждая четвертая машина не возвращалась из рейса.

