Водолазы обнаружили артефакты со времен блокады при обследовании Ладожского озера

С помощью многолучевого эхолота были выявлены неизвестные объекты, которые оказались судами и машинами, работавшими в годы блокады Ленинграда. Обнаруженные артефакты будут отсняты и «оцифрованы» для ГИС-портала «Россия — от моря до моря».

В годы блокады по «Дороге жизни» в Ленинград привозили продукты и боеприпасы, эвакуировали женщин и детей. Сотни грузовиков ежедневно курсировали по ладожскому льду под обстрелами и бомбежками. Каждая четвертая машина не возвращалась из рейса.