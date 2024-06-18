Корабль с сокровищами нашли дайверы на дне Ладожского озера
Дайверы научно-исследовательского проекта 1XPEDITION нашли на дне Ладожского озера затонувший корабль с сокровищами. Предположительно судно принадлежало пиратам. Об этом сообщили сами исследователи на своей странице в «Дзен».
Найденный корабль был построен в Финляндии на рубеже XIX–XX веков. Судно получило значительные повреждения — возможно, взорвалось изнутри.
На корабле дайверы нашли рынду, керамические сосуды, фарфоровый умывальник и телеграф. Среди других интересных находок — чашка с белыми камнями, возможно, жемчугом.
На борту судна изображен Левиафан — огнедышащий морской змей из библейских сюжетов. Это навело исследователей на мысль, что корабль принадлежал пиратам.
«Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью?» — пояснил координатор проекта Сергей Куликов.
Исследователи передадут найденные артефакты и все материалы исследования в центр подводного наследия Института археологии РАН, где их дополнительно изучат.
В мае подводные археологи нашли в Южно-Китайском море знаменитую американскую подводную лодку USS Harder, которая затонула в августе 1944 года.