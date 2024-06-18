Корабль с сокровищами нашли дайверы на дне Ладожского озера

Фото: РИА «Новости»

Дайверы научно-исследовательского проекта 1XPEDITION нашли на дне Ладожского озера затонувший корабль с сокровищами. Предположительно судно принадлежало пиратам. Об этом сообщили сами исследователи на своей странице в «Дзен».

Найденный корабль был построен в Финляндии на рубеже XIX–XX веков. Судно получило значительные повреждения — возможно, взорвалось изнутри.

На корабле дайверы нашли рынду, керамические сосуды, фарфоровый умывальник и телеграф. Среди других интересных находок — чашка с белыми камнями, возможно, жемчугом.

На борту судна изображен Левиафан — огнедышащий морской змей из библейских сюжетов. Это навело исследователей на мысль, что корабль принадлежал пиратам.

«Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью?» — пояснил координатор проекта Сергей Куликов.

Исследователи передадут найденные артефакты и все материалы исследования в центр подводного наследия Института археологии РАН, где их дополнительно изучат.

В мае подводные археологи нашли в Южно-Китайском море знаменитую американскую подводную лодку USS Harder, которая затонула в августе 1944 года.

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