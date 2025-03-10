Российские космонавты получили звания Героев России

Глава государства отметил мужество и героизм, проявленные Гребенкиным и Чубом во время длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции. Он присвоил им почетные звания Героев России и летчиков-космонавтов России.

Чуб вошел в отряд космонавтов в 2012 году, а спустя 11 лет совершил первый космический полет в роли бортинженера экспедиции МКС-70/7. Он провел на орбите 374 суток, в том числе семь часов 41 минуту в открытом космосе, и в сентябре 2024 года вернулся на Землю.

Его коллега Гребенкин служит в отряде космонавтов с 2018 года. В марте 2024 года стал специалистом экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon. Его космический полет длился 235 суток, в октябре 2024 года космонавт вернулся на Землю.

Другим указом Путин наградил певицу Ирину Аллегрову. Он удостоил ее ордена «За заслуги в культуре и искусстве».