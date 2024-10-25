Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным вернулся на Землю после 235-суточной экспедиции на Международной космической станции. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Вместе с космонавтом Роскосмоса на Землю на борту Crew Dragon также возвратились астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
Сейчас на МКС продолжают работать члены экипажа 72-й длительной экспедиции. В него входят российские специалисты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
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