Российские космонавты поздравили школьников и студентов с Днем знаний

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин поздравили школьников и студентов с началом нового учебного года. Видеозапись поздравления опубликовала пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Космонавты поздравили мальчиков и девочек, девушек и юношей, который 1 сентября пойдут в школы, колледжи, институты и университеты. Они отметили важность образования и знания для всех людей.

«Для кого-то путь в мир знаний только начинается, а кто-то — выходит на финишную прямую, вступая во взрослую жизнь», — сказал Кононенко.

По словам Чуба, космонавты как никто другой это понимают, ведь от знаний зависит их жизнь и жизнь товарищей, когда они находятся на околоземной орбите.

Гребенкин, в свою очередь, напомнил, что он и его коллеги постоянно получают новые знания и сдают экзамены, а после возвращения с орбиты на Землю делятся полученной информацией, чтобы их потом можно было применить при подготовке «новых покорителей космоса».

Ранее психолог Кира Гольдштейн посоветовала провести 1 сентября в кругу семьи, устроив небольшой праздник, чтобы таким образом отметить возвращение детей к учебе и настроить их на позитивный лад.