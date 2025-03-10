Путин наградил певицу Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ за подписью главы государства опубликовали на официальном сайте правовых актов .

В документе пояснили, что 73-летняя исполнительница хитов «Младший лейтенант» и «Угонщица» удостоилась почетной награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Путин присвоил звания заслуженных артисток России певицам Кате Лель и Елене Ваенги. По словам Лель, это звание было ее заветной мечтой на протяжении многих лет и стало лучшим подарком на 30-летие творческой деятельности.

В декабре президент страны наградил Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Путин подчеркнул большой и многогранный талант артиста.