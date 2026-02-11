Гематолог Соловьев назвал назвал клеточную терапию CAR-T перспективным методом лечения онкогематологических болезней

Онкогематологические заболевания, которые включают опухоли кроветворной и лимфоидной ткани, могут поражать людей любого возраста. Диагноз множественной миеломы в России в 2024 году был впервые установлен более чем у четырех тысяч пациентов. Кандитат медицинских наук, заведующий отделением, старший научный сотрудник НМИЦ гематологии Минздрава России Максим Соловьев рассказал «Известиям» , что подходы к лечению онкогематологических пациентов за последние годы существенно изменились.

Раньше основой терапии была преимущественно химиотерапия, а сегодня медицина движется в сторону персонализированных стратегий. Лечение подбирают под конкретного пациента с учетом молекулярных особенностей опухоли и оценки минимальной остаточной болезни.

Одним из наиболее перспективных направлений эксперт назвал клеточную терапию CAR-T. При такой терапии используются собственные иммунные клетки пациента, модифицированные для точного распознавания и уничтожения опухоли. Эти Т-лимфоциты сначала извлекают из организма, затем в лабораторных условиях встраивают в них специальный ген и после этого возвращают пациенту для борьбы с заболеванием. С 2017 года в мире были одобрены несколько таких препаратов, и сейчас они постепенно внедряются в клиническую практику.

Соловьев подчеркнул, что технологии уже выходят за рамки онкогематологии и начинают применяться при солидных опухолях. Хотя там существует больше биологических барьеров, общий вектор развития очевиден: онкология постепенно отходит от усредненных схем лечения и переходит к адресному воздействию на клеточном уровне. Это открывает новые перспективы для пациентов в ближайшие десятилетия.