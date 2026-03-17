Правительство выделит 13,6 млрд рублей на новые корпуса НМИЦ гематологии

Правительство до 2030 года направит 13,6 миллиарда рублей на возведение новых корпусов НМИЦ гематологии. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он посетил Национальный медицинский исследовательский центр и обратил внимание на важность поддержки технологии CAR-T.

«Корпус инновационной гематологии и клеточной терапии будет реализован. На сегодняшний день необходимые средства в бюджете заложены», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, с 2026 по 2028 год правительство направит на строительство 5,6 миллиарда рублей.

Мишустин отправился в НМИЦ гематологии вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Учреждение 26 февраля отметило 100-летний юбилей. Оно является ведущей российской организацией в области лечения гематологических заболеваний и переливания крови.

Специалисты центра занимались лечением пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, при землетрясении в Спитаке и других чрезвычайных ситуациях.