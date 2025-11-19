Названы 12 доказательств искусственного происхождения 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS слишком сильно отличается от комет, чтобы иметь естественное происхождение. Директор-основатель Инициативы по черным дырам Гарвардского университета Ави Лоуб выявил у него 12 аномалий, сообщил The Daily Star .

Ученый не согласился с коллегами в том, что 3I/ATLAS — это лишь комета, несущаяся по Солнечной системе на скорости 130 тысяч миль в час. Он всерьез рассматривает версию о материнском инопланетном корабле.

Во-первых, 3I/ATLAS имеет ретроградную траекторию, которая практически соответствует плоскости эклиптики планет вокруг Солнца. Во-вторых, летом от объекта исходила некая струя в сторону светила, нехарактерная для комет. Другие же его струи сохраняли ориентацию, несмотря на вращение. В-третьих, его ядро в миллион раз больше, чем у первого зарегистрированного межзвездного объекта.

Подозрительным Лоубу показалось то, что 3I/ATLAS пролетел в десятках миллионов километров от Марса, Венеры, Юпитера практически в том же направлении, что и загадочный радиосигнал Wow. В газовом шлейфе этого объекта слишком много никеля и всего 4% воды, сам он имеет экстремально отрицательную поляризацию и негравитационное ускорение.

«Правда в том, что традиционная наука постоянно ошибается. Имеет смысл подстраховаться и вложить миллиарды долларов в одновременный поиск как технологических, так и примитивных форм жизни», — сказал ученый.

Ранее он нашел признаки работающего двигателя у 3I/ATLAS. По мнению исследователя, исходившие от объекта лучи могли использоваться для навигации.