Посылает сигналы и ускоряется. Почему 3I/ATLAS заставил поверить в НЛО даже ученых?
Космический объект 3I/ATLAS в последнее время не дает покоя многим ученым. Астрономы разделились на два лагеря: одни пытаются объяснить аномальные показатели кометы вспышками на Солнце, а вторые — искусственным происхождением.
Очередная загадка
Ученый Гарвардского университета Ави Леб обратил внимание, что межзвездный объект не демонстрирует признаков распада после прохождения вблизи Солнца и продолжает существовать как активное единое тело. Этот факт астрономы запечатали на снимках от 11 ноября.
«Как для естественной кометы тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление», — подчеркнул он.
Специалист добавил, что отсутствие распада стало еще одним фактом в пользу того, что 3I/ATLAS — это инопланетный корабль. Другой необычный маневр комета совершила в начале ноября — она серьезно отклонилась от траектории.
Леб заподозрил, что на объект повлияла неизвестная сила. В качестве объяснения он предложил версию, что комета двигалась за счет реактивного движения. Если гипотеза верна, что по законам физики 3I/ATLAS должен потерять половину своей массы за определенный интервал.
«Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение следующих месяцев: ноября и декабря 2025 года», — рассказал ученый.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предположили, что комета изменила траекторию из-за вспышек на Солнце.
«Количество энергии на данном участке Солнца выглядит уже совершенно необъяснимым. Активный центр имеет относительно скромные размеры, которые плохо соответствуют мощности и количеству производимых здесь взрывов», — отметили астрономы.
По их данным, мощные вспышки начались две-три недели назад, когда 3I/ATLAS был на обратной стороне звезды.
«По-видимому, они стали тогда одной из причин изменения движения объекта 3I/ATLAS, попавшего под прямые удары выброшенных плазменных облаков», — объяснили в пресс-службе.
Ученые задумались о контактах с пришельцами
По информации The Astronomer’s Telegram, ученым даже удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта.
«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц», — отметили на сайте.
Радиосигнал 24 октября зарегистрировал радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке.
В августе Леб написал, что объект излучал свет, подобно фарам автомобиля. В сентябре комета тоже удивила любителей космических тайн — начала менять цвет. По мнению Леба, все эти невероятные явления демонстрируют, что 3I/ATLAS, к удивлению скептиков, может оказаться искусственным объектом с мощным источником энергии.
Версию о том, что комета имеет искусственное происхождение, прокомментировал известный популяризатор науки и автор книги «Физика невозможного» Митио Каку. Он задался вопросом, как земляне поведут себя, если действительно пойдут на контакт с инопланетной цивилизацией.
«Если факт обнаружения внеземной жизни будет неоспоримо установлен, то будет предпринята попытка организовать глобальную реакцию через ООН или специализированное агентство», — отметил физик-теоретик в беседе с aif.ru.
Он уточнил, что это позволит привлечь к решению проблемы все мировое сообщество.