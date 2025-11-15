Посылает сигналы и ускоряется. Почему 3I/ATLAS заставил поверить в НЛО даже ученых?

Космический объект 3I/ATLAS в последнее время не дает покоя многим ученым. Астрономы разделились на два лагеря: одни пытаются объяснить аномальные показатели кометы вспышками на Солнце, а вторые — искусственным происхождением.

Очередная загадка

Ученый Гарвардского университета Ави Леб обратил внимание, что межзвездный объект не демонстрирует признаков распада после прохождения вблизи Солнца и продолжает существовать как активное единое тело. Этот факт астрономы запечатали на снимках от 11 ноября.

«Как для естественной кометы тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что отсутствие распада стало еще одним фактом в пользу того, что 3I/ATLAS — это инопланетный корабль. Другой необычный маневр комета совершила в начале ноября — она серьезно отклонилась от траектории.

Леб заподозрил, что на объект повлияла неизвестная сила. В качестве объяснения он предложил версию, что комета двигалась за счет реактивного движения. Если гипотеза верна, что по законам физики 3I/ATLAS должен потерять половину своей массы за определенный интервал.

«Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение следующих месяцев: ноября и декабря 2025 года», — рассказал ученый.