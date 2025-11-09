Сегодня 17:43 Комета 3I/ATLAS вдруг «заговорила»: что зашифровано в ее сигнале? Астрофизик Вибе связал полученный с 3I/ATLAS сигнал с основами астрономии 0 0 0 Фото: CNSA/XinHua / www.globallookpress.com Интересное

Планета Земля

Ученые

NASA

Космос

Астрономия

Космический объект 3I/ATLAS, который приближается к Земле, снова взбудоражил ученых — якобы подал первый радиосигнал. На Западе и вовсе считают, что шансы, будто к нашей планете летит именно инопланетный корабль, растут с каждым днем. Готово ли человечество к встрече с внеземной цивилизацией — в материале 360.ru.

Портал The Astronomer’s Telegram заявил о сигнале от космического объекта 3I/ATLAS, поступившем на радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке. «Поглощение ОН обнаружено в линиях 1665 и 1667 мегагерц», — указали ученые, добавив, что предыдущие попытки обнаружить его в тех же линиях поглощения были безуспешными. По данным представителя Гарвардского университета Ави Леба, 3I/ATLAS 16 марта 2026 года пройдет мимо Юпитера. Это даст ученым возможность развернуть космический аппарат «Юнона» на прием радиосигнала от объекта на более низких частотах.

Фото: NASA/ESA / www.globallookpress.com

Именно Леб настаивает на версии о том, что вторгшийся в Солнечную систему объект — инопланетный звездолет, который следует с огромной скоростью, маскируется под комету в светящимся облаке и демонстрирует разные необъяснимые странности.

Интересно Недавние наблюдения показали, что 3I/ATLAS при обходе Солнца потерял около 13% своего вещества и одновременно совершил гравитационный маневр: слегка изменил курс и ускорился вопреки баллистическим расчетам. Недавние наблюдения показали, что 3I/ATLAS при обходе Солнца потерял около 13% своего вещества и одновременно совершил гравитационный маневр: слегка изменил курс и ускорился вопреки баллистическим расчетам.

Леб отмечал, что оба этих факта свидетельствуют, что «действия» 3I/ATLAS подчинены какому-то умыслу и кометой его назвать нельзя. «Был бы 3I/ATLAS кометой, потеряв довольно внушительную часть массы, он бы выпустил типичный хвост из пыли и газа, направленный в сторону от Солнца», — указывал астрофизик.

Фото: National Aeronautics & Space Adm/ASTD200032 / www.globallookpress.com

В Лаборатории реактивного движения НАСА подтверждали «негравитационное ускорение», но допускали, что комета — чем 3I/ATLAS официально и считают — могла изменить курс под действием реактивных струй, вырвавшихся из ее недр сквозь трещины.

Другую версию рассматривают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Они связали дополнительное ускорение межзвездного объекта с воздействием облаков плазмы, которыми Солнце бомбардировало 3I/ATLAS при его приближении к перигелию.

Фото: Лаборатория ИКИ РАН / Telegram

Почему 3I/ATLAS издает сигналы? Астроном и астрофизик Дмитрий Вибе в беседе с 360.ru отметил, что при наблюдении за кометой радиотелескопом MeerKAT в ее спектре выявили признаки наличия гидроксила. «Это такая недомолекула, состоящая из одного атома кислорода и одного — водорода. И все. <…> Где здесь виден сигнал, где видно, что он впервые получен, и каким боком это связано с фантазиями о искусственном происхождении этой кометы, я не понимаю», — подчеркнул он. Вибе добавил, что во Вселенной любой объект подает определенные сигналы и их тем или иным способом можно зафиксировать в разных диапазонах электромагнитного излучения.

Само по себе наличие сигнала не является свидетельством никаких странных вещей. Вся астрономия на этом построена: у нас различные тела, объекты являются источниками сигналов, не только электромагнитных, но также гравитационных волн, нейтрино, космических лучей. И это позволяет их исследовать, не приближаясь.

Всю информацию, которую человек получает посредством зрения, тоже можно назвать сигналом электромагнитного излучения, сказал собеседник 360.ru. «Комета 3I/ATLAS абсолютно в этом отношении не является исключением. Ее тоже исследуют благодаря тому, что от нее исходит электромагнитное излучение», — обратил внимание Вибе.

Он исключил возможность, что ситуация вокруг 3I/ATLAS — чья-либо мистификация, поскольку сейчас за состоянием космоса могут наблюдать представители разных стран и для этого существует масса инструментов.

Фото: nasa/Twitter.com / www.globallookpress.com

Что значат аномалии 3I/ATLAS Другую точку зрения высказал уфолог Юрий Григорьев. Он заявил, что межзвездный объект действительно передает сигналы, но другим способом. «У него особая методика передачи информации на расстоянии — иллюстрирование: он своими действиями показывает то, что хочет сказать», — подчеркнул собеседник 360.ru. Григорьев отметил, что будет полезным проследить выявленные у 3I/ATLAS аномалии: например, уже упомянутое другими учеными ускорение, рост свечения или тот факт, что объект не разрушился после прохода рядом с Солнцем.

Своей методикой мы расшифровали то, что он передает: летит с целью установления контакта, подошло время для Земли присоединиться к космическому сообществу. Еще у него есть миссия спасения — Землю ожидает астероидная катастрофа.

Чтобы человечество спаслось, по мнению Григорьева, с 3I/ATLAS необходимо войти в контакт. Но на Земле к этому не готовы. «Астрономы явно видят, что это неопознанный летающий объект. <…> Но боятся его назвать так. Потому что это бросит тень на астрономию — аббревиатура НЛО с ней не стыкуется», — пояснил он. Уфолог допустил, что на межзвездном объекте, если это действительно космический корабль, находятся такие же люди, как и мы, они ничем не отличаются от современных жителей планеты. Земли, подчеркнул собеседник 360.ru, 3I/ATLAS достигнет к середине декабря.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Какие есть инструкции при приближении НЛО к Земле Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев объяснял aif.ru, что конкретного плана по установлению контакта с внеземной цивилизацией нет. «Если факт обнаружения внеземной жизни неоспоримо установят, то будет предпринята попытка организовать глобальную реакцию через ООН или специализированное агентство», — сказал он. По словам Киселева, такая тактика позволит привлечь к решению проблемы все страны, а не только обладающие передовыми технологиями государства. Логично было бы предположить, что те или иные директивы, устанавливающие порядок действий в подобной ситуации, существуют. Но направлены они не на изучение внеземного разума, а на идентификацию потенциальной угрозы. И скорее всего, в открытом доступе никогда не появятся.