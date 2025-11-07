Загадочный объект размером с город отлетел от Солнца

Космический объект 3I/ATLAS опять виден с Земли. После пролета над Солнцем у него сохранилась четкая траектория и второй антихвост, что подтвердило теорию об искусственном происхождении, сообщил на сайте Medium американский астрофизик, руководитель проекта «Галилео», директор-основатель Инициативы по черным дырам Гарвардского университета Ави Лоуб.

Заинтересовавший ученого 3I/ATLAS несколько месяцев назад на огромной скорости вторгся в Солнечную систему и 29 октября максимально приблизился к светилу, из-за чего несколько дней астрофизики не могли наблюдать его с Земли. Наконец, он снова появился в зоне видимости.

Лоуб заявил, что этот космический объект имеет антихвост, направленный в сторону Солнца. Такая оптическая иллюзия не наблюдалась у других комет. Кроме того, 3I/ATLAS летит по идеальной орбите, всего в пяти градусах от траектории Земли и сравнительно недалеко от Марса с Юпитером, и обладает огромными размерами — диаметр ядра более трех миль (почти пять километров), что в три-пять раз больше замеченных в прошлом похожих объектов и сравнимо с небольшим городом.

«Почему „идеальная“ орбита 3I/ATLAS не является доказательством чего-либо, кроме нашей собственной наблюдательной предвзятости», — заявил астрофизик.

Большинство коллег Лоуба уверены, что этот объект является межзвездной кометой. Он же допустил искусственное происхождение 3I/ATLAS.

Тем временем на Солнце 3 ноября произошла сильнейшая с сентября вспышка уровня M5.0. Образовались два облака плазмы.