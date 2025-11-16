Астрономы зафиксировали загадочные лучи от межзвездного объекта

Загадочные лучи неизвестной природы зафиксировали астрономы у межзвездного объекта 3I/ATLAS, что может указывать на его искусственное происхождение. Об этом в своем блоге заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

По словам исследователя, на снимках, сделанных 9 ноября 2025 года, видны очень упорядоченные лучи, простирающиеся на расстояния более миллиона километров. Эти лучи должны были размыться из-за вращения объекта, но сохранили четкую направленность.

Ученый исключил версию с асимметрией газовыделения, которая обычно усиливает вращение. Леб предположил, что наблюдаемые особенности представляют собой испаренный след фрагментов, выброшенных из основного ядра.

Наиболее вероятным объяснением он назвал работу двигателей, сохраняющих глобальную ориентацию.

«Лучи сохраняют направленность, поскольку создаются двигателями для целей навигации», — написал астроном.

Ранее Леб также обратил внимание, что межзвездный объект не демонстрирует признаков распада после прохождения вблизи Солнца и продолжает существовать как активное единое тело. По словам астронома, это может косвенно указывать на внеземное происхождение межзвездного объекта.