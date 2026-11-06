Кандидаты в космонавты отработали выходы в открытый космос в гидролаборатории

Кандидаты в отряд космонавтов Роскосмоса Владимир Ворожко и Анастасия Меремкулова провели первые тренировки в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. Они приступили к отработке операций, которые экипаж выполняет во время выхода в открытый космос, сообщили в пресс-службе ЦПК.

Перед занятиями кандидаты прослушали лекцию и примерили гидроаналог скафандра «Орлан». Затем они выполнили упражнения в водолазном снаряжении.

В программу вошли открытие и закрытие люков, перемещение по поручням станции, перенос грузов и установка оборудования. Будущие космонавты также тренировались действовать в ситуации, когда напарник теряет работоспособность.

Ворожко рассказал, что во время тренировки ему пришлось переносить оборудование из модуля «Поиск» в заданную точку и устанавливать аппаратуру. Самым сложным он назвал привыкание к ограничениям подвижности, замкнутому пространству скафандра и воздействию выталкивающей силы воды.

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