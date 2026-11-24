Четвертый Всероссийский открытый турнир по единоборствам «Герои Отечества» состоится 6 декабря в Люберцах. Масштабное спортивно-патриотическое мероприятие пройдет во дворце спорта «Триумф» и объединит участников из 40 городов России, а также из Южной Осетии.

В рамках турнира 15 тысяч участников покажут свое мастерство в 15 видах единоборств. В соревнованиях участвуют спортсмены от восьми лет до 21 года.

Организатором мероприятия стал спортивно-патриотический «Ярополк». Открытый турнир пройдет в формате телемоста.

«Представители разных видов единоборств сплотятся, отдавая дань памяти погибшим Героям Российской Федерации и чествуя живых современных Героев Отечества», — отметил директор СПК «Ярополк» Илья Шадриков.

Ранее в поселке Малаховка на базе Московской государственной академии физической культуры прошли соревнования по боксу среди студентов. Первое место завоевал спортсмен Данила Соколов.