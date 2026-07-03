Восстановление ротонды Никольского собора начали в Можайске

В Никольском соборе Можайска стартовали работы по воссозданию центрального купола — ротонды, поврежденной в 1941 году в результате попадания авиабомбы. Восстановление ведется на пожертвования благотворителей и неравнодушных прихожан.

Благочинный церквей Можайского округа священник Иоанн Лобода сообщил, что реставраторы приступили к созданию опалубки для армированного пояса. Завершен монтаж металлической решетки из особо прочных балок, которая распределит нагрузку на стены собора.

Возрождение храма связано с возвращением главной святыни. После завершения реставрации будет поднят вопрос о возвращении из Третьяковской галереи чудотворного образа святителя Николая Можайского, который много столетий находился в соборе.

Для пожертвований на реставрацию открыт специальный счет. Жители Можайска и Подмосковья могут посетить собор, чтобы увидеть ход работ и внести свой вклад в возрождение исторической святыни.