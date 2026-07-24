Сегодня 16:20 Низкий пол, климат-контроль и видеонаблюдение. Воробьев — о новой партии пассажирских автобусов ЛиАЗ для «Мострансавто» Андрей Воробьев: компания «Мострансавто» получила еще 15 автобусов ЛиАЗ Фото: Андрей Воробьев передал партию новых автобусов округам Подмосковья / Медиасток.рф Подмосковье

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Автопарк «Мострансавто» продолжает пополняться современным пассажирским транспортом, что позволит повысить комфорт и доступность перевозок для жителей Подмосковья. О поставке первой в этом году партии новых автобусов Ликинского автобусного завода рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Предприятие в Ликино-Дулеве передало перевозчику первые 15 автобусов ЛиАЗ-529265-03. До конца месяца ожидается поставка еще 61 машины. «Это комфортные, современные автобусы с низким полом и аппарелями, климат-контролем, навигацией и видеонаблюдением. Очень важно, чтобы каждый житель мог добираться до работы, учебы или поликлиники с удобством», — отметил Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что обновление подвижного состава особенно важно на фоне роста пассажиропотока, который за последние три года увеличился на 20%.

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«С 2021-го в „Мострансавто“ поступило 3,5 тысячи современных автобусов, в этом году планируем поставить еще 252», — добавил губернатор.

Автобусы рассчитаны на перевозку до 100 пассажиров, включая 42 сидячих места. Салон полностью адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрели систему наклона кузова, механическую аппарель и специальное место для инвалидной коляски. Транспорт оснастили дизельным двигателем мощностью 310 лошадиных сил, комплексом видеонаблюдения с контролем состояния водителя, USB-разъемами для зарядки устройств, информационными экранами и системой климат-контроля. Для повышения безопасности предусмотрели защиту от открытия дверей во время движения и систему, которая предотвращает защемление пассажиров.

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«ЛиАЗ продолжает повышать ориентацию на клиента, предлагая оптимальные комплектации под требования каждого региона. Мы передали надежные и вместительные пригородные автобусы большого класса, которые обеспечат комфорт и безопасность перевозок для жителей Подмосковья», — отметил генеральный директор завода Сергей Греков.