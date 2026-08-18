Сегодня 19:32 Воробьев рассказал, как подмосковный транспорт подготовили к осеннему сезону. На линии выйдут 252 новых автобуса Воробьев: в 2026 году в Подмосковье выйдут 252 новых автобуса Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

Подмосковье

Андрей Воробьев

Автобусы

Подмосковье

Современные ЛИАЗы курсируют на маршрутах в Ленинском, Домодедове, Балашихе, Богородском, Люберцах, Подольске и других городах Подмосковья, к концу года их численность увеличится. На еженедельном совещании по ВКС губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили обновление автобусного парка, реализацию проекта «Москва — область» и переход общественного транспорта на осеннее расписание.

Новые автобусы «В этом году обновим 252 автобуса для „Мострансавто“. Они будут обслуживать пассажиров в Ленинском округе, Домодедове, Балашихе, Богородском, Люберцах и других муниципалитетах», — отметил Андрей Воробьев. Он добавил, что 76 автобусов производства Ликинского автобусного завода уже работают на маршрутах. «Их распределение сформировано на основании данных нескольких информационно-аналитических систем, мы учли количество жалоб по автобусам, интенсивность пассажиропотока, срок эксплуатации и другие параметры», — подчеркнул губернатор. По его словам, в Подмосковье реализуется большая программа по усилению. «Мосгортранс» становится на маршруты «Москва — область».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Это позволяет нам направлять автобусы большего класса к МЦД, менять на них маленькие автобусы там, где это требуется. Такой запрос мы слышали в Егорьевске и Мытищах. Все это мы должны сопровождать и давать соответствующую информацию жителям», — отметил глава области. Проект «Москва — область» В 2025 году в рамках проекта «Москва — область» в Подмосковье запустили 25 маршрутов «Мосгортранса», в 2026-м — уже 29, в планах до конца года — еще 25. Например, в августе на маршрут № 1971 в городском округе Химки вышли первые 11 электробусов. Уже сейчас эта работа позволила высвободить 291 автобус и усилить ими 109 подмосковных маршрутов до метро, МЦД, железной дороги и других точек. До конца 2026-го планируется высвободить еще 83 автобуса и снизить интервалы в часы пик на наиболее загруженных направлениях. «За счет высвободившихся автобусов усиливаем маршруты из Вязем, Краснознаменска, к станциям Лесной Городок, Одинцово и так далее», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Он добавил, что повышают качество обслуживания пассажиров «не только в „примкадье“», но также направляют дополнительные автобусы в Солнечногорск, Власиху, Клин, Истру.

Фото: Екатерина Агеева

Также министерство модернизирует инфраструктуру, при необходимости меняет класс автобуса, что требует формирования заездных карманов, удлинения посадочной площадки, обновления павильонов. В этом году на маршруты «Мострансавто» — главного подмосковного перевозчика — выйдут 252 новых автобуса. Это не только ЛИАЗы, но и КАВЗы, «Волгабасы», «газели» City и другие. «Повышаем уровень безопасности перевозок. Все новые автобусы оборудуем системой „Антисон“, которая следит за водителями», — подчеркнул Сибатулин.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, алгоритм распределения транспортных средств усовершенствовали с использованием ИИ по ряду критериев, таких как жалобы, интенсивность пассажиропотока, сходы. «Также через специальную систему обеспечиваем автоматическую корректировку расписания, раньше это делали вручную», — резюмировал министр. В этом году также вдвое повысили темпы технического осмотра транспортных средств. Переход на осеннее расписание С 24 августа все подмосковные перевозчики переходят на усиленное расписание — на маршруты дополнительно выйдут почти 200 автобусов, количество рейсов увеличится на 2,9 тысячи. В частности, «Мострансавто» дополнительно выведет 94 транспортных средства на 66 маршрутов. По прогнозам, суточный пассажиропоток вырастет с 2,3 до 2,8 миллиона. «До начала ноября продолжим обслуживать 47 сезонных маршрутов до СНТ и так далее», — отметил гендиректор АО «Мострансавто» Андрей Майоров. По просьбе жителей компания запускает обновленный маршрут № 44 «Лунево — МЦД Лобня», который в том числе идет до школы. Расписание для удобства пассажиров подстроили под звонки.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Также запускаем новые маршруты № 5 и № 15 с автобусами среднего класса до Технопарка во Фрязине. Раньше там ходили только маленькие автобусы, нужно было делать крюк. Кроме того, перед открытием новых школ усилили пять маршрутов — добавили семь автобусов и 46 рейсов», — напомнил Майоров.

Фото: Екатерина Агеева