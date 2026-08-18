Воробьев: программу по усилению автобусных маршрутов реализуют в Подмосковье

В сентябре общественный транспорт Подмосковья перейдет на осеннее расписание. Кроме того, в регионе внедрят ряд умных решений и запустят новые автобусы. Об этом на еженедельном совещании с главами округов сообщил губернатор Андрей Воробьев .

В Подмосковье реализуют масштабную программу по усилению автобусных маршрутов. Часть из них с сообщением Московская область — Москва перейдут на баланс столичного Мосгортранса. Это позволит региону направить большие автобусы на МЦД и другие маршруты.

«Мосгортранс становится на маршруты Московская область — Москва. Это позволяет нам большего класса автобусы направлять на МЦД и менять их там, где требуется уходить от маленьких автобусов», — подчеркнул Воробьев.

Ранее три новых маршрута связали Москву и область. Они заработали 20 июня в Мытищах и Долгопрудном.