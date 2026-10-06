Ветераны СВО провели первые заезды в школе адаптивного картинга в Подольске

В день открытия школы на картодроме «Лидер» в Подольске ветераны СВО провели первые заезды на специально оборудованных картах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На старт вышли 20 военнослужащих, которые проходили реабилитацию в центре «Ясенки», 1586-м Военном клиническом госпитале Минобороны и санатории «Бэс Чагда». Участники управляли картами с помощью рычагов на руле, а не привычных педалей. Такая конструкция подходит даже тем, кто пользуется протезами или передвигается на коляске.

«Мне нравится адреналин. Ребята также получают огромное удовольствие. Вы бы видели их глаза, когда они в первый раз сели за машины и проехали первый круг! Это было нечто. Мы очень рады, спасибо большое всем организаторам проекта», — поделился впечатлениями участник соревнований Никита Курбаналиев.

Подробнее о том, как устроена реабилитация с помощью адаптивного картинга и кто сможет заниматься в новой школе, читайте в материале 360.ru.