День открытых дверей прошел в военной академии в Серпухове

В Серпуховском филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 3 ноября прошел День открытых дверей. Мероприятие собрало более 150 человек — школьников, студентов и их родителей.

Гостям предоставили возможность увидеть, как устроена жизнь и учеба курсантов, оценить оснащение учебного процесса и познакомиться с частью экспозиции современной военной техники. Демонстрация техники стала наглядным подтверждением того, что Ракетные войска стратегического назначения активно развиваются.

Представители филиала академии рассказали об условиях поступления в 2027 году и ответили на вопросы. В этом году академия отметила 85-летие. За эти годы здесь подготовили более 35 тысяч офицеров. Сегодня в филиале обучаются около 600 курсантов, а ежегодно выпускается порядка 800 специалистов по различным направлениям — от эксплуатации ракетных комплексов и систем управления до информационных и инженерно-технических специальностей.