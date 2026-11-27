С начала года на территории Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» с деревьев демонтировали почти 90 рекламных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе Шатурского лесничества.

Несанкционированные таблички, баннеры и плакаты появляются на стволах регулярно. Чаще всего их крепят гвоздями или саморезами прямо в растущее дерево. Такие «точки» возникают вдоль автомобильных дорог, а также на лесных дорогах, ведущих к дачным кооперативам и садовым товариществам.

Как пояснила ведущий инженер организации лесной охраны Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» Виктория Майорова, «за размещение рекламы, которое влечет за собой повреждение лесных насаждений, предусмотрена административная ответственность».

В лесничестве напомнили, что о незаконных конструкциях на деревьях можно сообщать в лесничество. Каждое обращение помогает убрать рекламу до того, как она успеет нанести стволам серьезный урон.