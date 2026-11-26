25 ноября ключи из рук заместителя главы округа Пушкинский Людмилы Конопатченковой получила Марина Алехина. Ее новая квартира находится в доме на улице Гоголевской микрорайона Мамонтовка в Пушкино.

Дом был построен в 2024 году специально для этих целей. Жилье полностью готово к заселению: в нем выполнен ремонт, установлены сантехника, двери и пластиковые окна.

Сейчас в округе переселяют жителей домов, признанных аварийными после 2017 года. Дом № 5 на улице Речной, где ранее проживала Марина Алехина, был включен в этот список в 2021 году.

Это не первый дом, построенный по программе переселения из аварийного жилья в городском округе Пушкинский. Дома также построены в Пушкино на улице Октябрьской и в Красноармейске на улице Краснофлотской. Кроме того, для переселения граждан администрацией округа закупаются жилые помещения на вторичном рынке.

Программа переселения является одним из приоритетных направлений работы администрации округа, направленным на улучшение жилищных условий граждан и повышение качества их жизни.