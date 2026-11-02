Подмосковье увеличило экспорт агропродукции в Китай на 4% за год

Подмосковье к концу октября 2026 года экспортировала в Китай почти 275 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса. Объем поставок в натуральном выражении вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай занимает второе место среди крупнейших импортеров подмосковной агропродукции после Белоруссии. Основу экспорта составляют мясо и растительные масла. На свинину приходится 29% поставок, на говядину — 23%, а на мясо птицы и рапсовое масло — по 16%.

Министр сельского хозяйства Подмосковья Виталий Мосин отметил, что увеличение объемов экспорта подтверждает спрос на региональную продукцию в Китае. Власти намерены развивать сотрудничество с китайскими партнерами и расширять ассортимент поставок.

В целом Россия в 2026 году поставила на китайский рынок почти девять миллионов тонн продукции АПК. Стоимость экспорта уже превысила показатель за весь 2025 год.

Для выхода на зарубежные рынки подмосковные производители могут воспользоваться региональными мерами поддержки. Им помогают пройти сертификацию и аттестацию перерабатывающих предприятий, организуют участие в международных выставках и бизнес-миссиях.