В особой экономической зоне «Дубна» 25 и 26 ноября прошли Международный форум «Инновационный экспорт: фармацевтика, косметика и биотехнологии» и реверсная бизнес-миссия «Сделано в России. Выбирают в мире». Об этом сообщили организаторы — Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области и АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

В деловой программе и прямых переговорах участвовали производители лекарств, медоборудования и косметики из 11 регионов России, а также крупные зарубежные закупщики из шести стран. Мероприятия прошли в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Заместитель генерального директора по инновациям и стратегическому развитию АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик рассказала участникам о возможностях инвестплощадки, действующем пакете налоговых и таможенных преференций и работе управляющей компании по внедрению практик устойчивого развития (ESG).

«Локализация в нашей особой экономической зоне за счет готовой инженерной инфраструктуры и налоговых льгот позволяет инвесторам сократить капитальные затраты на запуск проектов вплоть до 30%», — отметила Халимендик.

Российский экспортный центр (РЭЦ) представил инструменты выхода на зарубежные рынки, включая программу «Сделано в России». Сертификат соответствия дает право маркировать товары знаком национального бренда и открывает доступ к PR- и маркетинговой поддержке, участию в международных выставках и бизнес-миссиях в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ. Отдельно эксперты обсудили защиту интеллектуальной собственности и регистрацию товарных знаков за рубежом.

Резидент ОЭЗ компания «Биофармлаб» привела пример сочетания преференций площадки и мер господдержки экспорта: предприятие запустило третью очередь высокотехнологичного косметического комплекса, а его продукция представлена на рынках 20 стран.

Гости и делегации из Индии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Турции осмотрели профильную выставку разработок резидентов ОЭЗ и побывали на фармацевтическом заводе «Алтегра» и комплексе «Биофармлаб». В закупочной сессии приняли участие более 50 российских компаний, ожидаемый итог переговоров — подписание соглашений с иностранными дистрибьюторами, аптечными сетями и клиниками.