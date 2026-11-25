Сегодня 17:50 Андрей Воробьев: новый корпус школы № 7 в Долгопрудном откроют в 2028 году Фото: Сергей Шешин Подмосковье

Подмосковье

Вузы

Дети

Школы

Строительство

Андрей Воробьев

Долгопрудный

Образование

Подмосковье

Открытие нового корпуса школы № 7 в Долгопрудном позволит исключить вторую смену и снизить нагрузку на соседние образовательные учреждения. О строительстве объекта рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время посещения микрорайона Гранитный.

Дополнительные места для школьников Сегодня школа № 7 располагает двумя корпусами общей вместимостью 980 мест, при этом в ней обучаются более 1,5 тысячи детей. Потребность в дополнительных местах растет в том числе в связи с заселением нового ЖК «Бригантина». Строительство пристройки ранее обсуждалось на встречах с родительским комитетом. «Долгопрудный — город с высокой плотностью населения. Новый корпус школы № 7 — один из главных объектов, который здесь строим, потому что видим на него большой запрос. Сейчас мы вынуждены реализовывать большие мероприятия по переносу магистральных сетей электро- и газоснабжения, других коммуникаций — это реальность городской застройки», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Ход строительства Возведение корпуса осложнилось необходимостью переноса инженерных коммуникаций, обслуживающих действующую школу и соседние многоквартирные дома. К настоящему времени со стройплощадки вынесли газопровод и кабельные линии, подключили абонентов к новой трансформаторной подстанции и временной теплотрассе. «На объекте задействовано 48 человек и семь единиц техники. Основные работы, которые выполняются сегодня — вынос всех инженерных сетей, включая ливневую канализацию, тепловые сети, хозяйственно-бытовую канализацию, уже завершили вынос газопровода. Также производим монолитные работы на первой очереди строительства, — сказал представитель подрядчика Дмитрий Баскаков.

Фото: Сергей Шешин 1/6 Фото: Сергей Шешин 2/6 Фото: Сергей Шешин 3/6 Фото: Сергей Шешин 4/6 Фото: Сергей Шешин 5/6 Фото: Сергей Шешин 6/6

Согласно плану, 1 сентября 2028 года школа откроет двери для учеников. Здание соединят с действующим корпусом, где ранее провели капитальный ремонт, теплым переходом.

Современное образовательное пространство В новом здании оборудуют отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы, спортивные залы и площадки, актовый зал на 600 мест, библиотеку, медицинский блок и столовую. Основной корпус школы, построенный в 1968 году, впервые капитально отремонтировали в 2025 году. «Мы очень ждем пристройку. В микрорайоне проживает 2,3 тысячи детей школьного возраста. У нас в школе сейчас обучается 1531 ребенок. 383 их них вынуждены заниматься во вторую смену. Возведение нового корпуса позволит не только ликвидировать ее, но и принять детей из ближайших школ», — отметила директор СОШ № 7 Дарья Пануева.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

По ее словам, после завершенного в прошлом году капремонта в основном корпусе увеличилось количество учебных кабинетов и обновилось оборудование.

Особое внимание в школе уделяют инженерному и математическому образованию, в том числе в рамках регионального проекта «Математические классы Подмосковья». Выпускники образовательного учреждения поступают в ведущие вузы.