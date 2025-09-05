Театральный праздник прошел у проходной ракетной корпорации в Королеве

В недавно обновленном сквере у проходной ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве организовали театр под открытым небом. Здесь выступили творческие коллективы города.

Перед зрителями провели репетицию артистов драматического театра ЦДК имени М. И. Калинина. Они в образах Мальвины, черепахи Тортиллы и Пьеро исполняли стихотворения, популярные песни, акробатические трюки и сальто.

Также персонажи лиса Алиса и кот Базилио исполнили шуточную песню. Подобные представления будут проводить в сквере, пока позволяет погода.

Напомним, что обновление сквера стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и национальному проекту «Жилище и городская среда».

