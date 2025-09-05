Первый кастинг конкурса «Мисс Московская область» пройдет в Королеве 12 сентября

В Королеве впервые за много лет пройдет конкурс красоты «Мисс Московская область». Первый кастинг назначили на 12 сентября, он состоится в концертном комплексе DUPLEX.

«В июле этого года мы провели, фактически возродили после десятилетнего перерыва, наш городской конкурс „Мисс Королев“. Мы старались провести гранд-финал на высочайшем уровне и старания увенчались успехом. От создателей „Мисс Россия“ мы получили высокую оценку в виде эксплозивного права на проведение регионального кастинга „Мисс Россия“ в формате нашего областного конкурса „Мисс Московская область“», — прокомментировала заместитель генерального продюсера регионального конкурса «Мисс Московская область», бьюти-директор городского конкурса «Мисс Королев» Нисона Правосудова.

С 2025 года конкурс официально станет региональным этапом национального проекта «Мисс Россия». Это значит, что не только победительница, но и все финалистки получат возможность напрямую участвовать в главном конкурсе страны.

Для участия девушкам необходимо заполнить анкету и загрузить хотя бы две фотографии на сайте конкурса. Там же опубликованы правила и требования к участницам.

Организаторы отметили, что зрителям предложат новый взгляд на конкурс. По их словам, современная участница должна быть не только красивой в купальнике или вечернем платье, но и связанной со спортом и фитнесом. Для финалисток подготовили спортивное испытание, а интеллектуальный тур превратили в урок краеведения о Московской области.

Помимо этого, конкурсанток ждут задания, связанные с социальными сетями и даже с бизнесом. В оргкомитете подчеркнули, что «Мисс Московская область 2025» станет перезагрузкой привычного формата конкурсов красоты. Подмосковье должно выбрать достойную представительницу, которая сможет побороться за корону «Мисс Россия» и, возможно, представить страну на мировых конкурсах.