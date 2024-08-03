Свыше 50 тысяч человек собрал «Сырный фестиваль» в Истре на второй день

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Сырный фестиваль» проходит в Истре с 2 по 4 августа. Мероприятие собрало на второй день 54 тысячи посетителей. Гостям предлагается приобрести и продегустировать фермерскую продукцию из 50 регионов России, включая подмосковных производителей.

Безопасность мероприятия обеспечивают 38 представителей ОМВД, 20 специалистов Росгвардии, 10 сотрудников ОМОН и свыше 40 человек частного охранного предприятия. За время проведения фестиваля не было зафиксировано происшествий, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ранее представители ведомства поделились фотографиями со второго дня «Сырного фестиваля». Организатор Олег Сирота подчеркнул, что мероприятие стало площадкой, которая дает возможность фермерам со всей России поделиться опытом.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фестиваль проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Накануне он посетил мероприятие и обсудил с фермерами самые актуальные вопросы и меры поддержки.

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