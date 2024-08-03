Свыше 50 тысяч человек собрал «Сырный фестиваль» в Истре на второй день

«Сырный фестиваль» проходит в Истре с 2 по 4 августа. Мероприятие собрало на второй день 54 тысячи посетителей. Гостям предлагается приобрести и продегустировать фермерскую продукцию из 50 регионов России, включая подмосковных производителей.

Безопасность мероприятия обеспечивают 38 представителей ОМВД, 20 специалистов Росгвардии, 10 сотрудников ОМОН и свыше 40 человек частного охранного предприятия. За время проведения фестиваля не было зафиксировано происшествий, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ранее представители ведомства поделились фотографиями со второго дня «Сырного фестиваля». Организатор Олег Сирота подчеркнул, что мероприятие стало площадкой, которая дает возможность фермерам со всей России поделиться опытом.