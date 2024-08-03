Место встречи для настоящих гурманов. Чем угощают гостей «Сырного фестиваля» в Истре

Появились фото со второго дня «Сырного фестиваля» в Истре

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Сырный фестиваль» в Истре радует гостей деликатесами от фермеров со всей России. За первый день мероприятие посетили порядка 23 тысяч гостей, на второй день ажиотаж не спадает. И это неудивительно. Сюда едут не только за самой свежей фермерской продукцией, но и за особенной атмосферой.

Свою продукцию на прилавках представили около 300 фермеров. Среди товаров можно увидеть различные сыры, мясные деликатесы и даже продукты, привезенные с Дальнего Востока.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Отдельного внимания заслуживают сувениры ручной работы, соусы, косметика и многие другие товары.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Для удобства посетителей организаторы подготовили крытые навесы, удобные стулья и другую инфраструктуру, включая парковку для автомобилей.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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В рамках фестиваля гости также могут посмотреть на различных животных, задействованных в производстве.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фестиваль проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Накануне он посетил мероприятие и обсудил с фермерами самые актуальные вопросы и меры поддержки.

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