Место встречи для настоящих гурманов. Чем угощают гостей «Сырного фестиваля» в Истре

«Сырный фестиваль» в Истре радует гостей деликатесами от фермеров со всей России. За первый день мероприятие посетили порядка 23 тысяч гостей, на второй день ажиотаж не спадает. И это неудивительно. Сюда едут не только за самой свежей фермерской продукцией, но и за особенной атмосферой.