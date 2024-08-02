Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Гастрономический «Сырный фестиваль» стартовал в Истре и продлится до 4 августа. В нем принимают участие фермеры из более 50 регионов России и ближнего зарубежья. Мероприятие посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Они пообщались с фермерами и обсудили развитие сельского хозяйства в регионе.

Ввод земель в оборот В ходе обсуждения акцентировали внимание на вопросе перевода сельскохозяйственных земель Московской области в другие категории, например под индивидуальное жилищное строительство и садоводческие некоммерческие товарищества. Это изменение обернется значительным увеличением расходов, а полученные средства планируется направить в том числе на развитие аграрного сектора. «Мы всегда говорим, что вся земля, предназначенная для сельского хозяйства, должна работать — это важное условие развития отрасли. Поэтому, начиная с 2014 года, вводим от 20 до 40 тысяч гектаров залежных земель ежегодно и дальше планируем эту работу продолжать. На данный момент осталось ввести 185 тысяч гектаров», — отметил Воробьев.

Фото: Александра Степанова

Льготы в Подмосковье Одной из тем обсуждения стала ставка по единому сельскохозяйственному налогу, который был введен в Подмосковье в 2018 году. В 2023 году льготой воспользовались 300 хозяйств, в том числе 180 фермеров. За минувшие пять лет был зафиксирован рост числа фермерских хозяйств и валового производства молока, картофеля и яиц, а также масличных и зерновых культур. Сбыт фермерской продукции В ходе встречи участники обсудили новую редакцию закона о сбыте продукции от фермеров. Зачастую небольшому предприятию бывает сложно наладить этот процесс. Однако после принятия Государственной думой поправок в закон о развитии сельского хозяйства появился новый инструмент — «агроагрегатор». Это значительно упростит задачу фермерам в планировании своего бизнеса и даст уверенность в управлении логистическими процессами.

Фото: Александра Степанова 1/3 Фото: Александра Степанова 2/3 Фото: Александра Степанова 3/3

Поддержка фермеров Андрей Воробьев обратил отдельное внимание, что поддержке фермеров в регионе продолжат уделять особое внимание. «С 2014 года фермеры нарастили производство в шесть раз: с 500 тонн до трех тысяч тонн сыра в год. Сегодня каждый пятый килограмм в стране — из Московской области. Мы с 2021 года удерживаем первое место в России», — отметил Воробьев. «Сырный фестиваль» Сегодня «Сырный фестиваль» стал одним из ключевых событий в области событийного туризма Московской области. Это мероприятие организовали в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, что фестиваль пользуется особой популярностью с первого года его работы. Многие люди приезжают, чтобы попробовать фермерскую продукцию со всей России. Она напомнила, что с момента введения продовольственного эмбарго и российских контрсанкций прошло 10 лет. При этом некоторые высказывали опасения, что в стране может не остаться некоторых видов продукции, например хамона или сыра пармезан. «Но уже через некоторое время у нас начался подъем: сначала это были большие предприятия, а потом стало появляться много небольших фермерских сыроварен, сейчас их уже больше тысячи в стране. Я много езжу и могу с уверенностью сказать, что сегодня сыр производят во всех регионах», — подытожила Оксана Лут.

Фото: Александра Степанова 1/6 Фото: Александра Степанова 2/6 Фото: Александра Степанова 3/6 Фото: Александра Степанова 4/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 6/6

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».