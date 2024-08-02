Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Воробьев рассказал о поддержке фермеров Подмосковья на «Сырном фестивале»

Фото: Александра Степанова

Гастрономический «Сырный фестиваль» стартовал в Истре и продлится до 4 августа. В нем принимают участие фермеры из более 50 регионов России и ближнего зарубежья. Мероприятие посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Они пообщались с фермерами и обсудили развитие сельского хозяйства в регионе.

Ввод земель в оборот

В ходе обсуждения акцентировали внимание на вопросе перевода сельскохозяйственных земель Московской области в другие категории, например под индивидуальное жилищное строительство и садоводческие некоммерческие товарищества. Это изменение обернется значительным увеличением расходов, а полученные средства планируется направить в том числе на развитие аграрного сектора.

«Мы всегда говорим, что вся земля, предназначенная для сельского хозяйства, должна работать — это важное условие развития отрасли. Поэтому, начиная с 2014 года, вводим от 20 до 40 тысяч гектаров залежных земель ежегодно и дальше планируем эту работу продолжать. На данный момент осталось ввести 185 тысяч гектаров», — отметил Воробьев.

Фото: Александра Степанова

Льготы в Подмосковье

Одной из тем обсуждения стала ставка по единому сельскохозяйственному налогу, который был введен в Подмосковье в 2018 году. В 2023 году льготой воспользовались 300 хозяйств, в том числе 180 фермеров. За минувшие пять лет был зафиксирован рост числа фермерских хозяйств и валового производства молока, картофеля и яиц, а также масличных и зерновых культур.

Сбыт фермерской продукции

В ходе встречи участники обсудили новую редакцию закона о сбыте продукции от фермеров. Зачастую небольшому предприятию бывает сложно наладить этот процесс. Однако после принятия Государственной думой поправок в закон о развитии сельского хозяйства появился новый инструмент — «агроагрегатор». Это значительно упростит задачу фермерам в планировании своего бизнеса и даст уверенность в управлении логистическими процессами.

Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Поддержка фермеров

Андрей Воробьев обратил отдельное внимание, что поддержке фермеров в регионе продолжат уделять особое внимание.

«С 2014 года фермеры нарастили производство в шесть раз: с 500 тонн до трех тысяч тонн сыра в год. Сегодня каждый пятый килограмм в стране — из Московской области. Мы с 2021 года удерживаем первое место в России», — отметил Воробьев.

«Сырный фестиваль»

Сегодня «Сырный фестиваль» стал одним из ключевых событий в области событийного туризма Московской области. Это мероприятие организовали в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, что фестиваль пользуется особой популярностью с первого года его работы. Многие люди приезжают, чтобы попробовать фермерскую продукцию со всей России.

Она напомнила, что с момента введения продовольственного эмбарго и российских контрсанкций прошло 10 лет. При этом некоторые высказывали опасения, что в стране может не остаться некоторых видов продукции, например хамона или сыра пармезан.

«Но уже через некоторое время у нас начался подъем: сначала это были большие предприятия, а потом стало появляться много небольших фермерских сыроварен, сейчас их уже больше тысячи в стране. Я много езжу и могу с уверенностью сказать, что сегодня сыр производят во всех регионах», — подытожила Оксана Лут.

Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Фото: Александра Степанова
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

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