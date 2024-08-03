Фермеры воплощают мечты. «Сырный фестиваль» в Истре вдохновил на открытие новых хозяйств

Проведение «Сырного фестиваля» продолжается в Истре. В этом году на прилавках преобладают пармезан и хамон. Также для гостей подготовлены различные тематические активности. О том, как зародилось мероприятие, а также как оно помогло фермерам запустить свои производства, рассказал организатор Олег Сирота.

Самый знаменитый в Подмосковье сыровар отметил, что идея возникла в годовщину введения санкций.

«Девять лет назад мы запустили нашу сыроварню и решили сразу отметить это событие, была годовщина санкций. Думали, что будем одни, но приехало несколько тысяч человек. Это был такой успех на грани провала, не хватило мест, не хватило продукции, но тогда многие фермеры поверили, что мы нужны людям, мы нужны нашим соотечественникам», — рассказал Сирота.

Организатор подчеркнул, что после фестиваля многие фермеры со всей России открыли своих хозяйства, а мероприятие стало площадкой, которая дает жизнь новым проектам и стартапам.

«Многие участники сначала сюда приезжали гостями, а потом возвращались в свои села и деревни и думали: „А почему я не могу варить сыр? У Сироты же получилось в Истре, а у меня, что, не получится?“ И начали производить продукцию», — отметил сыровар.