Приставы сохранили прожиточный минимум более 19 тысячам должникам в Подмосковье

С начала года судебные приставы Подмосковья удовлетворили более 19,4 тысячи заявлений о сохранении прожиточного минимума. Эта мера позволяет должникам в рамках исполнительного производства ежемесячно оставлять часть дохода, защищенную от взыскания.

Подать заявление можно через «Госуслуги». При необходимости воспользоваться сервисом поможет робот Макс: достаточно указать запрос «прожиточный минимум». Также документы принимают непосредственно в подразделениях судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

В заявлении необходимо указать название и адрес банка, а также реквизиты счета, на котором должник хочет сохранить средства. Кроме того, нужно обозначить свою социальную категорию — например, трудоспособный гражданин или пенсионер.

Если на иждивении должника находятся дети или родственник с инвалидностью, он вправе обратиться в суд с просьбой сохранить сумму, превышающую установленный прожиточный минимум. В таком случае к заявлению приставам потребуется приложить судебное решение.

Однако эта мера распространяется не на все виды задолженности. Сохранить прожиточный минимум не получится при взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью или ущерба в связи со смертью кормильца, а также компенсации ущерба, причиненного преступлением.