Студент Сергиево-Посадского колледжа Матвей Дмитриев занял второе место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «ТрудКрут» в компетенции «Оператор токарного станка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Соревнования прошли с 18 по 20 ноября в Челябинске в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного завершению 67-го трудового сезона Российских студенческих отрядов. На конкурсе Дмитриев представлял Подмосковье и свой колледж.

Участие в соревнованиях приняли молодые специалисты из семи федеральных округов России. Подготовкой студента занимался мастер производственного обучения Алексей Васильев.

В течение трех дней участники демонстрировали профессиональные знания и навыки в условиях, приближенных к реальному производству. По итогам испытаний Дмитриев вошел в число призеров.