Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление детсада «Орешек» в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя подходит к концу реконструкция детского сада «Орешек». Об скором завершении работ сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Двухэтажное здание площадью 1800 квадратных метров рассчитано на 240 детей (12 групп). В ходе капитального ремонта строители полностью обновили инженерные сети, заменили кровлю, окна и двери, а также усилили несущие конструкции.

Внутри выполнили чистовую отделку помещений и модернизировали пищеблок. Для безопасности воспитанников установили современные системы пожарной и охранной сигнализации, а территорию обеспечили новым асфальтобетонным покрытием тротуаров. Сейчас рабочим осталось завершить благоустройство уличных игровых зон.

Контроль качества на всех этапах осуществляет Управление технического надзора капремонта, подведомственное Министерству ЖКХ Подмосковья.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде!», — обратился ранее к экспертам Управления министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Приоритетом при восстановлении стало строгое соблюдение строительных нормативов для образовательных учреждений и обеспечение полной безопасности здания.