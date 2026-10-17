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    Собака-проводник из Балашихи станет помощником ветерана СВО на Сахалине

    В Балашихе находится единственная в стране специальная школа подготовки собак-проводников, где готовят четвероногих спутников для инвалидов по зрению. Благодаря этой организации человек и питомец получают возможность научиться жить совместно.

    Ради собаки-проводника 20-летний ветеран СВО Алексей Еремеев приехал в Подмосковье с Сахалина. Мужчина, ставший после ранения инвалидом по зрению, проходит обучение, чтобы вернуться к нормальной жизни и свободе передвижения.

    Забрать собаку сразу после знакомства нельзя — сначала нужно завершить двухнедельные курсы и сдать экзамен. Занятия проходят как на территории школы, так и в городе.

    «Очень многим вещам учатся здесь, есть возможность задать все интересующие вопросы», — рассказала заместитель генерального директора РШПСП ВОС по социальным вопросам.

    За все время существования школы через нее прошли почти пять тысяч собак-проводников, 20 из них передали ветеранам СВО.

    Ранее волонтеры из Дзержинского передали военным гуманитарный груз.

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