Ветерана СВО Илью Слинкина поздравили с Днем отца в Воскресенске

В преддверии Дня отца глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин встретился с ветераном специальной военной операции, методистом школы № 3 Ильей Слинкиным. Его поздравили с наступающим праздником.

Илья — отец двоих детей. Его сыну уже 24 года, а дочери — 13 лет. Девочка профессионально занимается фехтованием, имеет множество наград и сейчас находится на всероссийских соревнованиях.

«Быть папой — это прежде всего ответственность, правильное воспитание. Понимание целей и задач, мечтаний своего ребенка, то есть к чему стремиться. Ну и, соответственно, опора, защита и надежда», — отметил Илья Слинкин.

В свободное время семья очень любит гулять по городскому парку и посещать усадьбу Лажечникова. Илья поблагодарил главу округа за благоустройство и культурное обновление этих мест.

«Без этого порядка не будет и правильного воспитания тоже нет. Ну, а о том, что нужно знать свою историю и любить свою Родину, я думаю, говорить даже не стоит», — сказал Илья Слинкин.

В преддверии праздника Илья Слинкин пожелал всем отцам терпения и любви.

«Самое первое — будьте терпимы. Дети есть дети, они всегда хулиганят, всегда что-то новое в нашу жизнь приносят. Будьте терпимы не только к своим, но и к чужим детям. Ну, а так — побольше любви и поменьше негативных эмоций», — отметил Илья Слинкин.

Глава Воскресенска Алексей Малкин поблагодарил Илью Слинкина за воспитание детей, активную жизненную позицию и вклад в патриотическое воспитание молодежи. Он пожелал ему и его семье здоровья, благополучия и новых успехов.