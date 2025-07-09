Шторм пронесся по Жуковскому

Сильный ветер с градом и грозой прошел в Жуковском

На второй день непогоды сильный ветер с грозой и градом обрушился на городской округ Жуковский. 360.ru показал разгул стихии.

На улицах дул ветер такой силы, что срывал с деревьев большие ветви. Выпал град с грозой. Местами на дорогах застопорилось движение. Жители Жуковского пожаловались в соцсетях на поваленные деревья.

Шторм на фоне небывалой жары начался в столичном регионе 8 июля. Сильный ветер повалил вышку сотовой связи в Истре и деревья на дороге в Зеленоград, крупный град выпал в Солнечногорске, Королеве, Мытищах и Фрязине. На второй день непогода настигла Рузу и Пушкино.

Метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова заявила 360.ru, что между аномальной жарой и градом есть связь. По ее словам, горячий воздух быстрее поднимается на высоту и приводит к образованию ледяных шариков.