Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Температурный максимум года обновился в Москве — к полудню воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до +29,4 градуса. Об этом написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«А на некоторых метеостанциях столицы и Подмосковья столбики термометров уже преодолели 30-градусную отметку», — добавил он.

В частности, по словам синоптика, в Михнево температура поднялась до +30,9 градуса. Позже Леус добавил, что температура в некоторых районах Москвы выросла до +31.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей об опасной жаркой погоде, которая установится в регионе до конца недели. По его словам, к четвергу воздух может прогреться до +35 градусов, и такая жара сохранится как минимум до воскресенья.