Град, гроза и шквалистый ветер. Подмосковье снова накрыла буря

В Московской области снова бушует непогода. В Истре, Рузе и Пушкино пошел град, в Солнечногорске сильный ветер повалил деревья. Очевидцы прислали 360.ru видео с последствиями бури.
«У нас опять гроза», — сообщили жители Солнечногорска в соцсетях.
Истринский район и Рузу накрыл сильнейший град и шквалистый ветер, написал Telegram-канал «Москва с огоньком». В Солнечногорске из-за порывистого ветра падают деревья. Одно из них рухнуло на улице Баранова. Из-за грозы и ливня на дорогах плохая видимость.