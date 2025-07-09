Град, гроза и шквалистый ветер. Подмосковье снова накрыла буря

На Московскую область обрушился град и сильный ветер

В Московской области снова бушует непогода. В Истре, Рузе и Пушкино пошел град, в Солнечногорске сильный ветер повалил деревья. Очевидцы прислали 360.ru видео с последствиями бури.

«У нас опять гроза», — сообщили жители Солнечногорска в соцсетях.

Истринский район и Рузу накрыл сильнейший град и шквалистый ветер, написал Telegram-канал «Москва с огоньком». В Солнечногорске из-за порывистого ветра падают деревья. Одно из них рухнуло на улице Баранова. Из-за грозы и ливня на дорогах плохая видимость.

Накануне жители Клина остались без электричества из-за непогоды. Также бушующий ураган накануне парализовал движение транспорта в деревне Лыткино. Дерево упало на дорогу, повредив линии электропередачи, началось задымление.