Ветер повалил вышку сотовой связи в Истре

В муниципальном округе Истра из-за сильного ветра на дорогу упала вышка сотовой связи. Движение машин остановилось. Начальник производственного комплекса ГУП МО Вячеслав Чукин сообщил 360.ru, что она обесточена.

Металлическая конструкция перекрыла обе полосы на трассе в районе деревни Сокольники. По словам Чукина, электрики оперативно обесточили конструкцию, и она не представляет опасности.

«Не выдержала конструкция. Видно, болты там посрывало. Упала на проезжую часть, перекрыла движение. Мы вызвали погрузчик, ДПС перекрыло движение. Мы его сдвинули. Сейчас подметем, чтобы было чисто, ну и постараемся к завтрашнему дню все демонтировать», — сказал он.

В поселке Огниково выпал град с перепелиное яйцо. В поселке Чеховском упало дерево, рядом с санаторием «Истра» пошел сильный дождь с порывистым ветром. Около дома по улице Урицкого, 40 упали сразу два дерева, прижав машину. Еще два авто оказались под рухнувшими деревьями на Юбилейной улице, 11. Советская улица, по словам очевидцев, вся в поваленных деревьях.